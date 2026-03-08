Follia alla guida di una Bmw sportiva | causano un incidente con feriti e fuggono a piedi

Una serata tranquilla si è trasformata in un episodio di grande caos nel centro di Nardò, tra via Secchi e via Due Giugno, vicino all’ex ospedale. Una BMW Serie 4 Msport ha percorso la strada a velocità elevata, compiendo sorpassi azzardati, e poco dopo ha causato un incidente con alcuni feriti. Dopo lo scontro, i conducenti sono scappati a piedi lasciando il veicolo sul posto.

Terribile impatto in serata a Nardò in via Due Giugno. La vettura con a bordo una coppia di giovanissimi dopo una serie di sorpassi azzardati si è scontrata frontalmente con una Fiat 500. Vistosa frattura al capo per un 84enne trasportato in ospedale E dopo essere scesi rapidamente dalla vettura, si sono subito allontanati per pochi metri dal luogo del sinistro stradale. Salvo poi tornare per un attimo indietro (mentre passanti e automobilisti che seguivano si fermavano per verificare le conseguenze dell’accaduto rimbrottando anche l’imprudenza dimostrata alla guida agli occupanti dell’auto sportiva e con i vetri oscurati), ma solo per frugare velocemente nell’abitacolo dell’auto, alla ricerca di qualche oggetto personale o di qualcosa che non hanno inteso lasciare sul posto, per poi darsi rapidamente alla fuga per le vie cittadine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

