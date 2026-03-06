La Polizia di Stato ha emesso 29 daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, tutti denunciati dalla Digos della Questura di Salerno. I provvedimenti sono stati adottati in relazione ai gravi disordini avvenuti lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2, che hanno provocato scontri tra ultras e blocchi del traffico. Le indagini hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti.

La Polizia di Stato ha emesso 29 daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica dalla Digos della Questura di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2. In quell’occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si sono violentemente affrontati lungo le due carreggiate autostradali. Durante gli scontri, i due gruppi ultras, armati di bastoni, fumogeni, cinture, e con il volto travisato, hanno dato vita a tafferugli che hanno provocato il blocco del traffico veicolare in entrambe le direzioni per diversi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontri tra ultras e traffico bloccato sull’A2: 29 daspo dopo le indagini della Digos

Scontri tra ultras della Casertana e del Catania, traffico bloccato sull'A2: 29 Daspo dopo le indaginiIn quell'occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si...

Scontri tra tifosi a Palazzolo, cinque ultras identificati. Pronte denunce e DaspoPistoia, 10 febbraio 2026 – A nemmeno quarantotto ore di distanza dagli scontri tra tifoserie, avvenuti a Palazzolo sull’Oglio prima della sfida tra...

Contenuti e approfondimenti su Scontri tra ultras e traffico bloccato....

Temi più discussi: Scontri tra tifosi pisani e veronesi: emessi nove daspo; Scontri tra tifoserie sull’A2 del Mediterraneo: danneggiati pullman e auto; Scontri tra tifosi nella trasferta. Sedici Daspo per gli ultras arancioni. E altri saranno presto identificati; Scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e auto.

22 Daspo per gli scontri tra sostenitori Pro Palazzolo e Pistoiese22 Daspo a 6 tifosi della Pro Palazzolo, un tifoso del Salò – tifoseria gemellata – e 15 sostenitori della Pistoiese sono stati emessi Questore di Brescia ... elivebrescia.tv

Gravi disordini tra ultras in A2 a San Mango Piemonte. 29 DASPO per tifosi della Casertana e del CataniaLa Polizia di Stato ha emesso 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla Procura della Repubblica dalla DIGOS di Salerno, per i gravi disordini verificat ... ondanews.it

Tanti scontri diretti paralleli per una ipotetica quota salvezza che si aggirerebbe intorno ai 37-38 punti. Per i rossoblù il periodo decisivo inizia dal 15 marzo, nella trasferta a casa del Ragusa - facebook.com facebook

Bologna, liberi gli attivisti arrestati dopo scontri e tafferugli al Pilastro per il Museo dei bambini: «Sono incensurati e le condotte non sono di particolare gravità» x.com