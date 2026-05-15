Il Foggia Calcio si trova in una fase di incertezza, con un mese di silenzio che accompagna l’attesa per la decisione sulla riammissione in Lega Pro. La società sta affrontando un percorso complicato che coinvolge aspetti burocratici e la ricerca di risorse finanziarie necessarie per proseguire il cammino. La situazione rimane aperta, con le autorità sportive impegnate a valutare le richieste e i requisiti richiesti per il reintegro nel campionato di terza serie.

Foggia, un mese di silenzio e speranza: la strada tortuosa verso la riammissione in Lega Pro. Attorno al Foggia Calcio regna un silenzio denso, fatto di calcoli, attese burocratiche e una complessa ricerca di risorse economiche. Mentre la piazza si interroga sul destino dei “Satanelli”, la realtà dei fatti parla chiaro: la partita per il futuro professionistico del club non si chiuderà prima di un mese. Tra ipotesi di riammissione in Lega Pro e la necessità di blindare l’iscrizione, la società è a un bivio cruciale. La data spartiacque: il 16 giugno. Inutile farsi illusioni prima del tempo. Il punto di partenza ufficiale è fissato al 16 giugno, termine ultimo per le iscrizioni ai campionati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Foggia Calcio, futuro tra Lega Pro e Serie D: il punto sulla riammissione

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