Focolaio di meningite in Inghilterra uno studente morto e due ricoverati nell'Oxfordshire

In Inghilterra si è verificato un focolaio di meningite nell'Oxfordshire, dove un ragazzo che frequentava l'Henley College è deceduto. Due altri studenti, che frequentavano scuole diverse, sono stati ricoverati in ospedale. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che stanno seguendo l’evoluzione della situazione e adottando le misure preventive del caso. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le famiglie degli studenti coinvolti e le istituzioni scolastiche della zona.

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