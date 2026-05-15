Focolaio di meningite in Inghilterra uno studente morto e due ricoverati nell'Oxfordshire
In Inghilterra si è verificato un focolaio di meningite nell'Oxfordshire, dove un ragazzo che frequentava l'Henley College è deceduto. Due altri studenti, che frequentavano scuole diverse, sono stati ricoverati in ospedale. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che stanno seguendo l’evoluzione della situazione e adottando le misure preventive del caso. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le famiglie degli studenti coinvolti e le istituzioni scolastiche della zona.
Il giovane deceduto frequentava l'Henley College nell'Oxfordshire ed era in contatto stretto con i due ricoverati che frequentavano altre scuole. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha assicurato che sta contattando i contatti stretti dei contagiati per la profilassi ma il rischio rimane basso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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