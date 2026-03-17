Due studenti sono deceduti a causa di meningite in Inghilterra, mentre altri 11 sono stati ricoverati in ospedale. Un possibile collegamento con un nightclub di Canterbury ha portato a un allarme nel Kent, dove sono scattate le misure di prevenzione. Le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure standard per contenere il focolaio e monitorare la situazione.

Un focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha confermato 13 casi registrati a partire dal 13 marzo 2026. Il bilancio comprende due morti: una studentessa di 18 anni e uno studente universitario di 21 anni. Altri 11 pazienti risultano ricoverati. Le autorità sanitarie parlano di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione dei casi, ma circoscritto all’area di Canterbury e sotto monitoraggio. Non ci sarebbero italiani tra le persone colpite. Allarme meningite, il possibile focolaio a Canterbury Cosa sta succedendo in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due studenti morti per meningite in Inghilterra e 11 ricoverati, allarme focolaio nel night club di Canterbury

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