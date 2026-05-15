Flotilla Israele prepara il terreno all’assalto | A bordo membri di Hamas La missione | Sceneggiatura per i loro crimini
Le autorità israeliane hanno annunciato che fermeranno in acque internazionali la Flotilla diretta a Gaza, dichiarando che a bordo ci sarebbero membri di Hamas. La comunicazione è arrivata prima ancora che la missione potesse raggiungere la destinazione, e i media israeliani hanno riferito di un'operazione in corso per bloccare la nave. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte degli organizzatori della flottiglia, che hanno confermato la partenza e criticato le misure israeliane. La situazione resta in evoluzione, con dettagli ancora da chiarire.
Neanche il tempo di partire che i media israeliani hanno già iniziato a far filtrare che la Flotilla in navigazione verso Gaza verrà fermata in acque internazionali. Con un velato riferimento anche a metodi che dalle imbarcazioni del soccorso umanitario definiscono un “potenziale uso di forza letale”. In un articolo con diverse veline delle forze armate di Tel Aviv, infatti, il sito N12 – molto vicino a Benjamin Netanyahu – prospetta l’intervento della Shayetet 13, l’unità di incursori della Marina israeliana, e fa esplicito riferimento alla strage della Mavi Marmara, la nave turca che faceva parte della Gaza Freedom Flotilla del 2010 attaccata in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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