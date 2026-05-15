Flotilla Israele prepara il terreno all’assalto | A bordo membri di Hamas La missione | Sceneggiatura per i loro crimini

Le autorità israeliane hanno annunciato che fermeranno in acque internazionali la Flotilla diretta a Gaza, dichiarando che a bordo ci sarebbero membri di Hamas. La comunicazione è arrivata prima ancora che la missione potesse raggiungere la destinazione, e i media israeliani hanno riferito di un'operazione in corso per bloccare la nave. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte degli organizzatori della flottiglia, che hanno confermato la partenza e criticato le misure israeliane. La situazione resta in evoluzione, con dettagli ancora da chiarire.

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