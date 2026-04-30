Nella notte, motoscafi israeliani hanno intercettato una flottiglia nelle acque internazionali vicino a Creta, ordinando alle imbarcazioni di cambiare rotta. Durante le operazioni, sono stati arrestati circa 400 attivisti. Le autorità israeliane hanno riferito che tra i partecipanti ci sarebbero soggetti collegati a gruppi terroristici. La Farnesina ha attivato le procedure di monitoraggio e consulenza per le persone coinvolte.

Nella tarda serata di ieri, la Flotilla è stata raggiunta in acque internazionali da alcuni motoscafi israeliani, che hanno intimato alle barche di invertire la rotta e di tornare indietro. La carovana si trovava al largo dell’isola di Creta, che dovrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. “Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti ‘israeliani’, i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS”, ha dichiarato la Flotilla.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele ferma la Flotilla vicino a Creta e arresta 400 attivisti: "C’è Hamas dietro di loro". Si attiva la Farnesina

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