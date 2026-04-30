Nella serata di ieri, le imbarcazioni della Flotilla sono state fermate in acque internazionali da motoscafi israeliani che hanno ordinato loro di cambiare direzione. Durante l’intervento sono stati arrestati circa 400 attivisti. Le autorità israeliane hanno dichiarato che dietro alla spedizione ci sarebbe il coinvolgimento di Hamas. La Farnesina ha avviato le procedure di emergenza per gestire la situazione.

Nella tarda serata di ieri, la Flotilla è stata raggiunta in acque internazionali da alcuni motoscafi israeliani, che hanno intimato alle barche di invertire la rotta e di tornare indietro. La carovana si trovava al largo dell’isola di Creta, che dovrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. “Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti ‘israeliani’, i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS”, ha dichiarato la Flotilla.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele ferma la Flotilla vicino a Creta e arresta 400 attivisto: "C’è Hamas dietro di loro". Si attiva la Farnesina

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