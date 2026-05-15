I legali della missione hanno dichiarato che l’assedio di Gaza rappresenta uno strumento di genocidio e una forma di punizione collettiva, sostenendo che esiste il diritto al passaggio umanitario. La Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire da Marmaris, con l’obiettivo di affrontare la fase finale e più delicata della missione. La nave è pronta a salpare, mentre le autorità e i partecipanti attendono le prossime mosse in mare.

Mentre la Global Sumud Flotilla leva l’ancora da Marmaris per iniziare la fase finale e più critica del suo viaggio verso Gaza, nel continuo sforzo di stabilire un corridoio umanitario che rompa l’assedio illegale di Israele su Gaza, il team legale della missione ha diffuso una dichiarazione completa che definisce la natura legittima di questo viaggio e le conseguenze per chiunque tenti di ostacolarlo. La partenza segna una transizione dalla preparazione diplomatica al passaggio umanitario attivo, sostenuto da un quadro giuridico globale progettato per chiamare stati e individui a rispondere delle proprie azioni in tempo reale. La missione parte sulla base del fermo principio giuridico secondo cui l’assedio in corso di Gaza non è un blocco marittimo legittimo, ma uno strumento di genocidio e una forma proibita di punizione collettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, i legali della missione: “L’assedio di Gaza è uno strumento di genocidio e una forma di punizione collettiva. C’è diritto al passaggio umanitario”

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