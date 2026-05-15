Fiumicino la Commissione Cinematografica cerca personale per le produzioni sul territorio

La Commissione Cinematografica di Fiumicino ha annunciato la ricerca di personale da inserire nelle produzioni che si svolgeranno sul territorio comunale nei prossimi mesi. La selezione riguarda figure da proporre alle società di produzione coinvolte in vari progetti cinematografici e televisivi. L’obiettivo è trovare candidati disponibili a collaborare con le aziende del settore audiovisivo durante le riprese. La comunicazione è stata resa nota attraverso un avviso ufficiale emesso dalla Commissione.

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La ricerca riguarda lavori temporanei in qualità di manuali, guardiani diurni e notturni e addetti alla sicurezza e al controllo stradale. La Commissione precisa che la selezione non riguarda il reclutamento di comparse, ma esclusivamente le figure professionali indicate. Possono presentare la propria candidatura gli interessati a questi ruoli che siano residenti nel Comune di Fiumicino. Gli aspiranti dovranno recarsi direttamente presso gli uffici della Commissione Cinematografica, all’interno della sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, nella giornata di giovedì 21 maggio, dalle 9.00 alle 12.00. La Commissione specifica che non saranno ammesse altre modalità di candidatura, né per quanto riguarda le date né per quanto riguarda le procedure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiumicino terra di cinema: rinnovato il protocollo per la Commissione cinematograficaFiumicino, 24 aprile 2026 – Fiumicino guarda ancora al cinema come leva di promozione culturale e turistica. La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorioEmpolese Valdelsa, 16 marzo 2026 – La grande distribuzione cerca personale in Toscana.