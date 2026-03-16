La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere | le proposte di lavoro sul territorio

La grande distribuzione in Toscana è alla ricerca di personale da inserire nelle proprie filiali. In particolare, sono aperte diverse posizioni di lavoro nel territorio dell’Empolese Valdelsa. Le aziende coinvolte stanno pianificando di formare e assumere nuovi dipendenti per ampliare i propri team e rispondere alle esigenze del mercato locale. Le opportunità sono rivolte a candidati di varie esperienze e qualifiche.

Empolese Valdelsa, 16 marzo 2026 – La grande distribuzione cerca personale in Toscana. Esselunga ha avviato nuove selezioni per diversi profili ed è alla ricerca di allievi responsabili da inserire nei punti vendita di Arezzo e Pistoia, dove potranno lavorare nei reparti a libero servizio – come cassa, drogheria, latticini e salumi, frutta e verdura – oppure nei reparti freschi di gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria. Il ruolo prevede un percorso formativo strutturato che combina attività in aula e formazione sul campo, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e organizzative fino ad arrivare, nel tempo, alla gestione del reparto e al coordinamento del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorio Articoli correlati Leggi anche: Inps continua ad assumere personale, concorsi per altri 2200 posti di lavoro: i ruoli e quello che c'è da sapere Le aziende salentine in cerca di personale: 746 offerte di lavoro nel SalentoSono i dati del consueto report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito territoriale provinciale: il settore trainante resta quello turistico... How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Una raccolta di contenuti su grande distribuzione Temi più discussi: La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorio; Fare la spesa e prenotare le vacanze: la grande distribuzione invade il turismo; Boom di assunzioni nella GDO, oltre 20.000 posizioni disponibili. Come candidarsi?; Logistica della Gdo: la sfida del freddo si vince ogni giorno. La grande distribuzione cerca personale da formare e assumere: le proposte di lavoro sul territorioLe posizioni aperte riguardano profili tecnici impegnati nella gestione e manutenzione degli impianti energetici e nei sistemi di telecontrollo ... lanazione.it Esselunga e Unicoop. Nuove assunzioniLa grande distribuzione cerca personale in Toscana. Esselunga ha avviato nuove selezioni per diversi profili nei supermercati della regione. msn.com Il referente Pansini sottolinea: «Il settore rappresenta la spina dorsale del sistema logistico: dalla grande distribuzione all’industria, dall’edilizia alle filiere agroalimentari». Chiesti interventi facebook #Pisa #Alimentari #Bevande #Vendite CAPO AREA GRANDE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE - TOSCANA x.com