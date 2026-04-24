Fiumicino terra di cinema | rinnovato il protocollo per la Commissione cinematografica

A Fiumicino è stato rinnovato il protocollo per la Commissione cinematografica, confermando l’interesse della città verso il settore cinematografico. La decisione è stata ufficializzata il 24 aprile 2026 e punta a rafforzare le iniziative di promozione culturale e turistica legate al cinema. La città continua a considerare l’ambito cinematografico come uno strumento importante per valorizzare il territorio.

Fiumicino, 24 aprile 2026 – Fiumicino guarda ancora al cinema come leva di promozione culturale e turistica. La Giunta comunale ha approvato il rinnovo dello schema di protocollo d’intesa con l’Associazione socio culturale Acis Odv per la realizzazione della Commissione cinematografica della Città di Fiumicino. La delibera, approvata all’unanimità il 23 aprile 2026, dà mandato agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla sottoscrizione dell’accordo. Il protocollo sarà firmato dal sindaco Mario Baccini, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, e avrà una durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione. L’intesa sarà perfezionata a titolo gratuito.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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