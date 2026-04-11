Terracina Bilancio approvato | focus su viabilità ambiente e opere pubbliche

Il Consiglio Comunale di Terracina ha dato il via libera al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2026-2028. La discussione si è concentrata principalmente su interventi riguardanti la viabilità, le iniziative per la tutela dell’ambiente e i progetti di opere pubbliche previsti per i prossimi anni. La votazione si è conclusa con l’approvazione dei documenti, rendendo ufficiali le risorse destinate a questi settori.

Terracina, 11 aprile 2026 – Il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2026-2028. Si tratta di un bilancio impostato sulla prudenza e sulla sostenibilità, con la riduzione delle poste straordinarie e degli accertamenti su annualità pregresse, mantenendo la tenuta della parte corrente. Le entrate tributarie sono sostanzialmente stabili sul gettito ordinario, con un incremento dell’addizionale IRPEF e, come leva strutturale, un’attenzione alla riscossione e al contrasto all’evasione. Un focus importante è sulla tutela del territorio tra dissesto idrogeologico, viabilità e opere pubbliche, finanziati in modo significativo da contributi regionali e da mutui mirati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Approvato il nuovo Piano Opere Pubbliche di Bari. Tensione nella maggioranza: Bronzini si astiene Città Metropolitana di Napoli, approvato il Bilancio 2026: manovra da 610 milioni per scuole, strade e ambienteSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...