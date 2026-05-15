Fiuggi presentazione del libro La Promessa di Marianna Aprile

Lunedì 18 maggio alle 17:30 si svolgerà presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi la presentazione del libro “La Promessa”, scritto dalla giornalista e scrittrice Marianna Aprile. L’evento è promosso dalla consigliera regionale del Lazio in collaborazione con un’associazione locale. La presentazione prevede la partecipazione dell’autrice e l’intervento di rappresentanti dell’organizzazione promotrice. La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative culturali della città.

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