Martedì 7 aprile 2026 alle 18.30, presso la libreria Spazio Sette in via dei Barbieri a Roma, Marianna Aprile presenta il suo libro intitolato “La promessa”. L'evento è gratuito e l'ingresso è consentito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito spaziosette. La presentazione si svolge nello stesso giorno e luogo.

Martedì 7 aprile 2026, ore 18.30 Libreria Spazio Sette Via dei Barbieri, 7 – Roma Marianna Aprile presenta LA PROMESSA I ngresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione su spaziosette.eventbrite.com o [email protected] Nel 1946 l’Italia fa alle donne una promessa e le donne la fanno a loro stesse: votare e, attraverso il voto, conquistare tutti i diritti di cui gli uomini godono già. Dopo ottant’anni, che cosa resta di quell’impegno? Il 1946 è un anno decisivo per le donne. Dopo un lungo percorso puntellato di conflitti, rivendicazioni ed esperienze cruciali come la Resistenza, prima con le elezioni amministrative di marzo, e poi con il referendum del 2 giugno e l’elezione dell’Assemblea costituente, le donne votano e sono votate per la prima volta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Martedì 7 aprile Marianna Aprile presenta “La promessa” a Roma

Articoli correlati

Tensione tra Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia, "fatevi un esame di coscienza"Alta tensione tra Gennaro Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia in tv.

Leggi anche: Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marianna Aprile

Argomenti discussi: Anticipazioni tv: torna Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e non solo; Ultimo giorno di scuola 2026, quando finiscono le lezioni: le date dal calendario scolastico dalle regioni.

Martedì 7 aprile Marianna Aprile presenta La promessa a RomaMartedì 7 aprile 2026, ore 18.30 Libreria Spazio Sette Via dei Barbieri, 7 - Roma Marianna Aprile presenta LA PROMESSA Ingresso gratuito fino a ... romadailynews.it