Paliano Marianna Aprile presenta il libro La promessa

Giovedì 9 aprile alle 17:30, presso il Teatro Esperia in piazza XVII Martiri a Paliano, Marianna Aprile presenterà il suo libro intitolato “La promessa”. Il volume racconta la storia del suffragio femminile e della prima donna a sedere a Palazzo Chigi, analizzando un processo storico considerato ancora incompleto. L’evento si svolge in un contesto culturale e sarà aperto al pubblico.

Il 1946 è un anno decisivo per le donne. Dopo un lungo percorso puntellato di conflitti, rivendicazioni ed esperienze cruciali come la Resistenza, prima con le elezioni amministrative di marzo, e poi con il referendum del 2 giugno e l’elezione dell’Assemblea costituente, le donne votano e sono votate per la prima volta. Nascono elettrici ed elette. A Montecitorio sbarcano le ventuno costituenti e il loro contributo alla Carta fissa quei principi che le battaglie di generazioni successive di donne, attiviste, femministe e parlamentari – di sinistra e di destra – riusciranno a far tradurre in leggi concrete e nuovi diritti: divorzio, aborto, maternità protetta, parità salariale, riforma del diritto di famiglia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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