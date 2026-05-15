Fisciano successo per il corso di primo soccorso de La Solidarietà | circa 260 iscritti

A Fisciano si è conclusa la terza edizione del corso di primo soccorso organizzato dall’Associazione “La Solidarietà”. Circa 260 persone si sono iscritte al percorso, che si è svolto negli ultimi mesi. La formazione ha previsto diverse sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di fornire competenze di base in caso di emergenze. L’evento si è svolto presso una struttura locale, coinvolgendo sia giovani sia adulti della comunità.

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Conclusa la terza edizione del percorso formativo promosso dall’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano con il Gruppo SMS – Studenti Medicina Salerno Si è conclusa con un nuovo importante successo la terza edizione del corso di primo soccorso promosso dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, presso la sede di piazza La Solidarietà, nella frazione Lancusi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni del Gruppo SMS – Studenti Medicina Salerno, realtà studentesche impegnate nella divulgazione medico-scientifica, ha registrato la partecipazione di circa 260 iscritti, confermando il crescente interesse della comunità giovanile e universitaria verso la formazione sanitaria e la cultura dell’emergenza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Fisciano, successo per il corso di primo soccorso de “La Solidarietà”: circa 260 iscritti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corso di primo soccorso a La Solidarietà: successo per la terza edizioneÈ giunto al termine, con grande successo, presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, in piazza La Solidarietà... Al Cep arriva il corso di primo soccorso per i cittadiniSabato 9 maggio nel quartiere genovese di Ca' Nuova arriva un corso di primo soccorso rivolto alla cittadinanza. Fisciano, grande successo per il corso di primo soccorso La Solidarietà salernonotizie.it/2026/05/14/fis… x.com Fisciano, grande successo per il corso di primo soccorso La SolidarietàStampaÈ giunto al termine, con grande successo, presso la sede dell’Associazione di Volontariato La Solidarietà di Fisciano, in piazza La Solidarietà alla frazione Lancusi, il corso di primo soccors ... salernonotizie.it Successo per il corso di primo soccorso a Fisciano (SA)È giunto al termine, con grande successo, presso la sede dell’Associazione di Volontariato La Solidarietà di Fisciano, in piazza La Solidarietà alla frazione Lancusi, il corso di primo soccorso, giu ... irpinia24.it