Corso di primo soccorso a La Solidarietà | successo per la terza edizione

Si è conclusa con risultati positivi la terza edizione del corso di primo soccorso organizzato presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” a Fisciano, in piazza La Solidarietà nella frazione Lancusi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni del Gruppo SMS, ha coinvolto un numero consistente di partecipanti che hanno seguito le diverse sessioni di formazione. La giornata ha previsto esercitazioni pratiche e momenti teorici rivolti ai cittadini interessati ad acquisire competenze di primo intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È giunto al termine, con grande successo, presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, in piazza La Solidarietà alla frazione Lancusi, il corso di primo soccorso, giunto alla sua terza edizione, realizzato in collaborazione con le Associazioni del Gruppo SMS –.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... Un successo la terza edizione di "Primavera in Musica e Tradizioni"Un vero successo la terza edizione di “Primavera in Musica e Tradizioni”, l’appuntamento promosso dalla Pro Loco Vitulatina che, anno dopo anno, si... Temi più discussi: Corso di Formazione Erasmus+ sul primo soccorso in Bulgaria : S.O.S. IV; Al Cep arriva il corso di primo soccorso per i cittadini; Corso di primo soccorso per la cittadinanza, a Ponente una giornata per imparare cosa fare nelle emergenze -; Corso di primo soccorso nelle scuole di Casteggio e Torrazza Coste, coinvolti gli studenti delle classi terze. Il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa ha ricevuto oggi nel suo studio di #PalazzoMadama #EdoardoBove. Ai microfoni di #SenatoTV il calciatore ha parlato del ddl sul #PrimoSoccorso, ribattezzato come #LeggeBove, in corso d'esame in 7a Commissio x.com Pronto Soccorso sempre più in crisi con un incremento di accessi di 1,5 milioni in due anni (tra 2023 e 2025): il 89% sotto organico e nel 70% pazienti in barella per una media di 23 ore - reddit.com reddit Successo per il corso di primo soccorso a Fisciano (SA)È giunto al termine, con grande successo, presso la sede dell’Associazione di Volontariato La Solidarietà di Fisciano, in piazza La Solidarietà alla frazione Lancusi, il corso di primo soccorso, giu ... irpinia24.it Concluso il Corso di Primo Soccorso promosso da Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri Provincia di Rieti con ASL e Liceo Scientifico Carlo JucciSi è svolto nella giornata di ieri, presso la sede della ASL di Rieti, il Corso di Primo Soccorso promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, in collaborazi ... rietinvetrina.it