Firenze Rare Market al Visarno | tra vintage design e workshop

A Firenze, al Visarno, si tiene il Rare Market, un evento dedicato al vintage, al design e ai workshop creativi. Durante il fine settimana, i visitatori possono esplorare i banchi dei collezionisti, che offrono oggetti di varia provenienza e stile. Sono previsti anche momenti di laboratorio condotti da professionisti del settore, rivolti a chi desidera approfondire tecniche e pratiche legate alla creatività e alla manualità.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i banchi dei collezionisti al Visarno?. Chi condurrà i workshop creativi durante il weekend?. Come si trasforma il riciclo in pezzi di design esclusivi?. Dove ascoltare la musica di Radio Tamarindo durante l'aperitivo?.? In Breve Workshop di armocromia con Stefania Novelli e attività creative di Esserre Shop. Aperitivo nel verde dalle 17 alle 20 con musica di Radio Tamarindo. Accesso al mercato al costo di 3 euro per ogni visitatore. Raggiungibile con linee T1 e T2 della Tramvia o parcheggio presso Ippodromo Cesare Meli. Sabato 9 maggio l’Ippodromo del Visarno a Firenze ospiterà il nuovo appuntamento di Rare Market, un evento che promette di riempire le Cascine tra arte, musica e oggetti unici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, Rare Market al Visarno: tra vintage, design e workshop Notizie correlate Firenze, all’Ippodromo del Visarno arriva il ‘Rare Market’: tra vintage, pezzi unici e artigianatoFirenze, 13 marzo 2026 – Un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d’autore e... Leggi anche: Rare Market: all'Ippodromo del Visarno cibo, musica, stand di vintage e artigianato