East Market l’evento del vintage torna a Milano domenica 22 marzo

East Market torna a Milano domenica 22 marzo con il suo evento dedicato al vintage e al secondo-hand. L'appuntamento è aperto a privati e professionisti che vogliono comprare, vendere o scambiare oggetti usati. La manifestazione si svolge in una location cittadina e vede la partecipazione di numerosissimi espositori e visitatori interessati al mondo dell'usato.

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento milanese dedicato al mondo del vintage e del second-hand, aperto a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Domenica 22 marzo, negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e stravaganti. Dall’abbigliamento vintage più ricercato all’artigianato, dai rari dischi in vinile ai complementi d’arredo colorati, East Market propone una vasta selezione di articoli che spaziano dal modernariato al design, dal collezionismo all’usato, passando per accessori, mobili, libri, fumetti, poster, elettronica, giocattoli, videogiochi, militaria, porcellane, utensili e curiosità di ogni genere. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

