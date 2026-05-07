Entro il 2029, l’Italia avrà bisogno di oltre 2,2 milioni di lavoratori domestici, tra colf e badanti, per sostenere il sistema di assistenza familiare. Rispetto ai dati attuali, si prevede un incremento di circa 122.000 unità nel giro di tre anni. La crescita della domanda riflette il progressivo invecchiamento della popolazione e le esigenze di cura associate.

Roma, 7 maggio 2026 – Nel 2029 all’Italia serviranno almeno 2 milioni e 211mila lavoratori domestici per tenere in piedi l’ assistenza familiare: colf e badanti chiamati a coprire un fabbisogno che crescerà di quasi 122mila unità in tre anni. Il 69% sarà composto da stranieri, in larga parte non comunitari. È la fotografia del nuovo paper commissionato da Assindatcolf al Centro Studi e Ricerche Idos, nell’ambito del Rapporto 2026 Family (Net) Work, presentato a Roma con il titolo “Indispensabili ma sottovalutati: il fabbisogno di lavoratori domestici stranieri nell’Italia che invecchia”. Il punto di partenza è demografico. Alla fine del 2026, su circa 15 milioni di over 65, 2,2 milioni avranno bisogno di aiuto, pari al 14,6% del totale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colf e badanti, l’allarme: l’Italia che invecchia ha bisogno di 122mila lavoratori in più entro il 2029

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