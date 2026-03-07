A Firenze è iniziata la stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina con un concerto dedicato a Bach. Sul palco sono saliti Stefan Dohr, primo corno dei Berliner Philharmoniker, insieme a Francesco Manara, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, e a Massimo Polidori, primo violoncello. La serata ha visto esibizioni di musicisti provenienti da orchestre di rilievo internazionale.

Firenze, 7 marzo 2026 - Il primo corno dei Berliner Philharmoniker Stefan Dohr e, dall’Orchestra del Teatro alla Scala, il primo violino Francesco Manara e il primo violoncello Massimo Polidori. E ancora, la prima italiana di “Genesis” del compositore Baruch Berliner, le bacchette di Lior Shambadal, Vanessa Benelli Mosell, Francesco D’Arcangelo e Piero Romano. Solo alcuni protagonisti della stagione 2026 dell’Orchestra da Camera Fiorentina, f ondata e diretta da Giuseppe Lanzetta, e inserita dal Ministero della Cultura tra le Istituzioni Concertistiche-Orchestrali. Sono oltre 80 i concerti in programma da marzo a dicembre, come sempre in luoghi ricchi d’arte e di storia: basiliche e chiese, ma anche musei e teatri storici della Toscana e di tutto il Centro Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al via nel segno di Bach la stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Le musiche dei film di Walt Disney nel Concerto dell'Epifania a Castelfranco con l'Orchestra da Camera FiorentinaDopo il primo concerto del 28 dicembre, a Castelfranco torna la grande musica, con un ensemble d'eccezione, l'Orchestra da Camera Fiorentina al...

Da Bach ai giorni nostri: la stagione della Società del Quartetto di BergamoLa Società del Quartetto di Bergamo, che ha appena festeggiato 150 anni di storia, presenta la nuova stagione concertistica, affermando una linea...

Altri aggiornamenti su Firenze al via nel segno di Bach la....

Discussioni sull' argomento Orchestra da camera del CSI & Stefano Montanari; Firenze, a Careggi in Musica risuonano i grandi classici del cinema italiano; Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 2 all'8 marzo; Cremona International Spring Music Festival 2026. Al via le anteprime del Festival con giovani orchestre e cori da tutto il mondo.

Firenze, concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel segno di Beethoven e SchubertFirenze, 7 maggio 2025 - Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina in due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert. Appuntamento domenica 11 e lunedì 12 ... lanazione.it

Ancora un'immagine dedicata alla nostra Orchestra da camera realizzata da Paolo Capponcelli - che ringraziamo! - in occasione del concerto della scorsa settimana per Fondazione Musica Insieme. - facebook.com facebook