A Firenze, nel giardinetto di via Galliano, si è verificato un episodio che ha coinvolto diversi comportamenti violenti e disordini. Testimoni riferiscono di urla, minacce e di bidoni della spazzatura rovesciati, mentre alcune persone sono state trovate in stato di ebrezza e comportarsi in modo fuori controllo. La situazione ha causato l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate per riportare la calma in un’area che da tempo è al centro delle preoccupazioni del quartiere.

Firenze, 15 maggio 2026 – Urla, minacce, bidoni della spazzatura rovesciati, ubriachi fuori controllo. Ennesima giornata da dimenticare al giardino di via Galliano, ormai buco nero del quartiere di San Jacopino. A raccontare quanto accaduto ieri è Simone Gianfaldoni del comitato cittadini attivi San Jacopino. “Già dalla mattina alcuni soggetti erano palesemente alterati. Verso le 13 uno di loro ha iniziato a minacciare un cittadino che stava guardando verso il giardino. I toni si sono subito alzati e si è arrivati quasi alle mani. Solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio”. Nel pomeriggio la situazione è degenerata ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, caos al giardinetto di via Galliano: minacce, bottiglie e bidoni lanciati. “Il quartiere è esasperato”

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