Un ragazzo di 19 anni è caduto da una scuola a Firenze e attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi. Non sono state rese note le circostanze precise della caduta, mentre si stanno cercando di capire se avesse manifestato segnali di disagio prima dell'incidente. Durante l'evento, studenti e insegnanti sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso, ma non sono stati divulgati dettagli sulle loro reazioni immediate. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire quanto accaduto.

? Domande chiave Quali segnali aveva mostrato il ragazzo prima del gesto estremo?. Come hanno reagito i compagni e i docenti durante l'accaduto?. Perché i protocolli di supporto psicologico scolastico non hanno prevenuto il dramma?. Cosa hanno ricostruito le forze dell'ordine nelle prime testimonianze raccolte?.? In Breve Soccorso immediato della Croce Rossa e isolamento dell'area da parte della polizia.. Indagini della polizia su testimonianze di studenti e personale scolastico dell'istituto.. Interrogativi su protocolli di monitoraggio psicologico nelle scuole superiori fiorentine.. Un ragazzo di 19 anni è precipitato stamattina da una terrazza di un istituto superiore a Firenze, finendo sotto l’occhio vigile dei medici del pronto soccorso dopo un tragico evento avvenuto durante le ore scolastiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, 19enne precipita da una scuola: è ricoverato a Careggi

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