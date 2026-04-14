Firenze | accoltellato in via di Novoli da un rapinatore Ricoverato a Careggi

Un uomo di 56 anni è stato ferito con un coltello in via di Novoli durante una rapina avvenuta in strada. La vittima ha riportato ferite all’addome ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Careggi. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il responsabile. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio o sullo stato di salute dell’uomo.

FIRENZE – E’ stato accoltellato per la strada, in via di Novoli, durante una rapina. La vittima, un italiano di 56 anni, ha riportato ferite all’addome ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Careggi. Non risulta in pericolo di vita. Uno sconosciuto, secondo quanto ricostruito, dopo aver avvicinato il 56enne avrebbe tentato di rapinarlo. La vittima sarebbe stata colpita dopo aver opposto resistenza alle richieste del rapinatore. Su segnalazione al 118 è intervenuta un’ambulanza. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: accoltellato in via di Novoli da un rapinatore. Ricoverato a Careggi Tentata rapina a Novoli: 56enne accoltellato, è gravissimoUna violenta aggressione ha scosso la serata di ieri, lunedì 13 aprile, nel quartiere di Novoli. Ragazzino di 14 anni accoltellato da un coetaneo su un autobus a Genova: ricoverato in codice rossoÈ in codice rosso il 14enne ricoverato in seguito all'accoltellamento subito su un autobus a Rivarolo (Genova). Inseguimento da Novoli a Copertino, i carabinieri recuperano l’intera refurtiva: arrestati due giovani, decisivo il coordinamento del 112 di Lecce - facebook.com facebook