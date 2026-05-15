Fiorenzuola via al controllo di vicinato | cittadini e polizia insieme

A Fiorenzuola è stato avviato un nuovo sistema di controllo di vicinato che coinvolge cittadini e forze dell’ordine. Attraverso un’app dedicata, i residenti potranno inviare segnalazioni tramite chat, condividendo informazioni su situazioni sospette o problematiche nel quartiere. La piattaforma consente di comunicare in modo diretto e immediato, facilitando il monitoraggio delle aree di interesse. Con questa iniziativa, i cittadini avranno la possibilità di segnalare dettagli riguardanti comportamenti anomali, furti o degrado urbano.

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? Punti chiave Come funzionerà la segnalazione tramite chat per i residenti?. Cosa potranno segnalare concretamente i cittadini attraverso l'app dedicata?. Chi avrà il compito di filtrare i messaggi inviati ai gruppi?. Quali sono i limiti legali per chi partecipa al progetto?.? In Breve Incontro pubblico presso l'Auditorium San Giovanni il 21 maggio alle ore 18.. Segnalazioni digitali tramite chat per truffe, vandalismi e smarrimento animali nel territorio.. Coordinatori locali filtrano i messaggi per trasmetterli alla Polizia Locale e Prefettura.. Modulo digitale e documenti per l'adesione saranno disponibili sul sito del Comune.. Il prossimo 21 maggio alle ore 18, l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola d’Arda ospiterà il primo incontro pubblico dedicato al nuovo sistema di controllo di vicinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorenzuola, via al controllo di vicinato: cittadini e polizia insieme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controllo di vicinato a Fiorenzuola, al via il nuovo progetto di sicurezza urbanaAvrà luogo il prossimo 21 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium “San Giovanni” di Fiorenzuola, il primo incontro pubblico organizzato dal Comune... Controllo di vicinato, intesa tra prefettura e Comune di FiorenzuolaProseguono le adesioni delle amministrazioni comunali della provincia al protocollo promosso dal prefetto Patrizia Palmisani per la regolamentazione... Controllo di vicinato a Fiorenzuola, via al progetto. Il 21 maggio incontro pubblicoAvrà luogo il prossimo 21 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola d’Arda, il primo incontro pubblico organizzato dal Comune ... piacenzasera.it Controllo di vicinato a Fiorenzuola, al via il nuovo progetto di sicurezza urbanaIl Comune presenterà il progetto condiviso con la Prefettura di Piacenza. Progetto attuato mediante segnalazioni in chat dedicate e coordinatori a supporto delle Forze di Polizia ... ilpiacenza.it