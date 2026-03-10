Controllo di vicinato intesa tra prefettura e Comune di Fiorenzuola

Proseguono le adesioni delle amministrazioni comunali della provincia al protocollo promosso dal prefetto Patrizia Palmisani per la regolamentazione delle attività dei gruppi di vicinato. Nella mattinata del 9 marzo, nell'ambito della seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata per l'occasione, il Prefetto Patrizia Palmisani e il sindaco del Comune di Fiorenzuola Romeo Gandolfi hanno formalizzato la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa "Controllo di Vicinato" alla presenza del presidente della Provincia Monica Patelli e dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine. L'intesa mira a fornire un ulteriore contributo...