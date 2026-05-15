Fiorenzuola la Festa di Primavera accende la musica live con Best of Guitar & The Mullers
A Fiorenzuola, la Festa di Primavera si anima con l’arrivo di “Best of Guitar & The Mullers”, uno spettacolo musicale che propone performance di chitarristi italiani di rilievo. L’evento si svolge nell’ambito delle celebrazioni primaverili e coinvolge artisti che si sono distinti nel panorama musicale nazionale. La serata prevede esibizioni live con strumenti a sei corde, attirando appassionati e spettatori locali. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con ingresso gratuito e un programma che si estende nel pomeriggio e in serata.
La Festa di Primavera di Fiorenzuola si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione: “Best of Guitar & The Mullers”, lo spettacolo che da anni porta sul palco alcuni tra i più importanti chitarristi della scena italiana.Nato proprio in provincia di Piacenza nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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