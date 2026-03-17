Guitar Days la magìa delle sei corde Gli strumenti mitici e i live gratuiti | La musica è passione e meraviglia

Guitar Days è una rassegna dedicata agli strumenti a sei corde, con concerti gratuiti e incontri al Cpm Music Institute di via. La manifestazione mette in scena strumenti iconici e sessioni dal vivo, attirando appassionati e musicisti. L’evento si svolge in diversi appuntamenti e si propone come un’occasione per scoprire e ascoltare la musica suonata con le chitarre.

Sei corde e una rassegna. Anzi, quasi un festival. In programma al Cpm Music Institute di via Reguzzoni da venerdì a domenica prossimi, “ Guitar Days!” prova ad indagare suoni e linguaggi della chitarra in bilico “tra leggenda e contemporaneità” con concerti, incontri, seminari workshop, e la partecipazione di sedici grandi professionisti tra cui Frank Gambale, David Rhodes, Tim Sparks. A tirare le fila di tutto, Franco Mussida, fondatore e presidente del Cpm. Mussida, rassegna o festival? "Noi preferiamo definire Guitar Days! un evento celebrativo unico nel suo genere, con un chiaro scopo culturale, in linea con la tradizione della scuola. Nasce nel quadro delle iniziative per i 40 anni del Cpm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guitar Days, la magìa delle sei corde. Gli strumenti mitici e i live (gratuiti): "La musica è passione e meraviglia" Articoli correlati Vivi la passione dello sport: all'outlet di Vicolungo tornano gli Sport DaysDopo il successo dello scorso anno, a Vicolungo The Style Outlets tornano gli Sport Days con un fine settimana ricco di sfide virtuali, tornei dal... Roma. The Guitar Class e “La stanza della musica”, molto più di una presentazione in libreriaCronache Cittadine ROMA – Nella mattina di Sabato 21 Febbraio 2026, il ciclo di presentazioni del Volume antologico “The Guitar Class Vol.