Savignano la festa della Liberazione si accende con momenti di ricordo e musica dal vivo

A Savignano si svolgono due eventi in occasione del 25 aprile, che segna l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata è organizzata in collaborazione con l’Anpi, il Comitato provinciale Forlì-Cesena e il Consiglio comunale dei Ragazzi. La manifestazione prevede momenti di ricordo e musica dal vivo, coinvolgendo diverse realtà locali in un appuntamento che celebra questa ricorrenza.

Savignano celebra il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un doppio appuntamento, in collaborazione con Anpi, il Comitato provinciale Forlì-Cesena e il Consiglio comunale dei Ragazzi.Sabato 25 aprile l’appuntamento sarà alle 9.15 in Borgo San Rocco per il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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