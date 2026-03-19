Kean furioso con Vanoli dopo la sostituzione l'allenatore della Fiorentina | Vuol dire che ci tiene

Durante la partita tra Rakow e Fiorentina in Conference League, Moise Kean è stato sostituito e ha mostrato evidente fastidio, mentre l’allenatore della Fiorentina ha commentato che si vede che ci tiene. Le immagini della sua reazione sono state trasmesse, e l’allenatore ha successivamente perdonato il giocatore. La sostituzione ha suscitato reazioni visive forti da parte di Kean.