Kean furioso con Vanoli dopo la sostituzione l'allenatore della Fiorentina | Vuol dire che ci tiene
Durante la partita tra Rakow e Fiorentina in Conference League, Moise Kean è stato sostituito e ha mostrato evidente fastidio, mentre l’allenatore della Fiorentina ha commentato che si vede che ci tiene. Le immagini della sua reazione sono state trasmesse, e l’allenatore ha successivamente perdonato il giocatore. La sostituzione ha suscitato reazioni visive forti da parte di Kean.
Moise Kean è stato sostituito in Rakow-Fiorentina di Conference League. L'allenatore lo ha perdonato, ma le immagini sono comunque forti: "Si vede che ci tiene". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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