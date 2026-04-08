Truffa Tari SMS sul mancato pagamento della tassa | come riconoscere il messaggio

Da quifinanza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si sono registrate nuove segnalazioni di truffe che coinvolgono cittadini attraverso messaggi SMS. Questi messaggi informano di un mancato pagamento della tassa sui rifiuti e vengono inviati con l’obiettivo di ingannare e indurre le persone a fornire dati personali o denaro. La truffa si inserisce in un quadro di tentativi di raggiro che coinvolgono anche comunicazioni fasulle provenienti da enti e aziende.

Sta circolando una nuova truffa ai danni dei cittadini. Dopo tentativi di truffa tramite enti e aziende, ora è il caso di un raggiro sulla tassa dei rifiuti. Il tentativo di truffa è iniziato, o almeno ci sono maggiori segnalazioni, dalla Toscana, ma si sta rapidamente espandendo. Coinvolti tutti i cittadini che, attraverso il proprio cellulare, hanno ricevuto un SMS con all’interno un tentativo di entrare in contatto con un numero che all’apparenza sembra appartenere a un ente pubblico. Plures Alia, che si occupa del servizio per la regione Toscana, ha fatto sapere di essere del tutto estranea al messaggio e che per ulteriori informazioni o segnalazioni si può contattare direttamente il call center. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.

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