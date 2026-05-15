Due fratelli sono stati arrestati a Montecarotto con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di anziani. I sospettati si sono presentati come finanzieri e hanno convinto le vittime a consegnare gioielli, sfruttando una finta emergenza. Le indagini hanno rivelato come i truffatori siano riusciti a ottenere il nome del marito di una delle vittime, ma i dettagli su come abbiano fatto restano ancora da chiarire. Gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per ricostruire l’intera dinamica.

? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a conoscere il nome del marito?. Quale finta emergenza ha spinto gli anziani a consegnare i gioielli?. Come sono stati intercettati i due fratelli dopo la rapida fuga?. Cosa è successo ai preziosi rubati durante il blitz dei Carabinieri?.? In Breve Recuperati 3000 euro in gioielli e 55 euro in contanti a Montecarotto.. Truffa orchestrata con finto coinvolgimento in rapina avvenuta ad Ancona.. Due fratelli campani di 27 e 34 anni arrestati dai Carabinieri.. Intervento rapido dei Carabinieri di Chiaravalle e Nucleo Operativo di Jesi.. Due fratelli campani, un uomo di 27 anni e una donna di 34, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Chiaravalle e dal Nucleo Operativo di Jesi per una truffa aggravata ai danni di anziani a Montecarotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto finanziere inganna anziani: due fratelli arrestati a Montecarotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Anziani truffati con la strategia del finto finanziere a Rovigo, arrestati due giovaniDue giovani sono stati fermati e sottoposti a misure cautelari per truffe ai danni di cittadini della provincia di Rovigo, messe in atto spacciandosi...

Cagliari, arrestati i truffatori: colpi agli anziani col finto carabiniere? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta due uomini e un complice a Cagliari per estorsioni.

Truffa del finto finanziere ad anziani di Montecarotto, due arrestati(ANSA) - MONTECAROTTO, 15 MAG - I Carabinieri di Chiaravalle e del Nucleo Operativo di Jesi hanno arrestato in flagranza due fratelli campani - un uomo di 27 anni e una donna di 34 anni - per truffa a ... msn.com

Finto finanziere simula rapina e inganna due anziani, rubati oro e gioielliSi finge finanziere e simula una rapina, per rubare oro e preziosi ad una coppia di anziani di 80 anni. Grazie ad una complice donna. E' accaduto a Pellezzano, ieri mattina. Marito e moglie sono stati ... ilmattino.it