Finto finanziere inganna anziani | due fratelli arrestati a Montecarotto

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due fratelli sono stati arrestati a Montecarotto con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di anziani. I sospettati si sono presentati come finanzieri e hanno convinto le vittime a consegnare gioielli, sfruttando una finta emergenza. Le indagini hanno rivelato come i truffatori siano riusciti a ottenere il nome del marito di una delle vittime, ma i dettagli su come abbiano fatto restano ancora da chiarire. Gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per ricostruire l’intera dinamica.

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? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a conoscere il nome del marito?. Quale finta emergenza ha spinto gli anziani a consegnare i gioielli?. Come sono stati intercettati i due fratelli dopo la rapida fuga?. Cosa è successo ai preziosi rubati durante il blitz dei Carabinieri?.? In Breve Recuperati 3000 euro in gioielli e 55 euro in contanti a Montecarotto.. Truffa orchestrata con finto coinvolgimento in rapina avvenuta ad Ancona.. Due fratelli campani di 27 e 34 anni arrestati dai Carabinieri.. Intervento rapido dei Carabinieri di Chiaravalle e Nucleo Operativo di Jesi.. Due fratelli campani, un uomo di 27 anni e una donna di 34, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Chiaravalle e dal Nucleo Operativo di Jesi per una truffa aggravata ai danni di anziani a Montecarotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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