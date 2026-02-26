A Rovigo, due giovani sono stati arrestati dopo aver messo in atto truffe ai danni di anziani utilizzando la tecnica del finto finanziere. Le forze dell'ordine stanno proseguendo con le indagini e sono state adottate misure cautelari per i sospettati. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Due giovani sono stati fermati e sottoposti a misure cautelari per truffe ai danni di cittadini della provincia di Rovigo, messe in atto spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine. Gli episodi sono avvenuti tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio, quando la Polizia di Stato ha individuato e bloccato i presunti responsabili, accusati di aver tentato o portato a termine truffe con il cosiddetto metodo del finto poliziotto, carabiniere o finanziere. Truffe ai danni di anziani a Rovigo Il secondo caso: truffa aggravata e arresto L’arresto presso la stazione ferroviaria Misure di prevenzione e indagini in corso Truffe ai danni di anziani a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziani truffati con la strategia del finto finanziere a Rovigo, arrestati due giovani

