Cagliari arrestati i truffatori | colpi agli anziani col finto carabiniere

A Cagliari sono stati arrestati due uomini e un complice in relazione a una serie di truffe rivolte a persone anziane. La polizia ha fermato i sospettati dopo aver scoperto che uno di loro trasportava più di un chilogrammo di oro rubato al porto. Le indagini hanno portato anche al fermo di due persone accusate di aver messo in atto estorsioni ai danni di vittime più vulnerabili.

? Cosa sapere La Squadra Mobile arresta due uomini e un complice a Cagliari per estorsioni.. Il terzo sospettato trasportava oltre un chilo di oro rubato al porto.. Due uomini di 25 e 27 anni sono stati condotti nel carcere di Uta dopo che la Squadra Mobile ha smantellato un sistema di estorsioni mirate ai danni di persone anziane a Cagliari, con un terzo complice fermato al porto con oltre un chilo di oro rubato. La macchina investigativa della Polizia di Stato si è messa in moto il 23 aprile, partendo dal grido d’aiuto di una donna colpita da un tentativo di rapina. I due sospettati, uno dei quali un pregiudicato di origine napoletana giunto in città il 21 aprile insieme al compagno, avrebbero pianificato le incursioni per colpire i cittadini più fragili della città attraverso l’inganno del finto carabiniere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, arrestati i truffatori: colpi agli anziani col finto carabiniere Notizie correlate Finto carabiniere: 78enne salva i monili, due truffatori arrestatiDue uomini residenti in Sicilia sono stati arrestati per un tentativo di truffa ai danni di una donna di 78 anni, sventato grazie all’intervento... Leggi anche: Il finto carabiniere le ruba tutto l'oro, ma la fuga finisce a Milano: truffatori arrestati con il "tesoro" Una raccolta di contenuti Cagliari, truffavano anziani col trucco del finto carabiniere: arrestatiDue napoletani fermati per estorsioni con la truffa del finto carabiniere: recuperati oltre 1 kg di gioielli in oro sottratti a degli anziani ... cagliaripad.it Truffa del finto carabiniere, coppia di anziani derubata. Due giovani fermati a Cagliari, recuperato un chilo di gioielliTruffa del finto carabiniere, coppia di anziani derubata. Due giovani fermati a Cagliari, recuperato un chilo di gioielli - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it