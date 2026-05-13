Monteverde | finti tecnici truffano ex dipendente della banca d' Italia bottino da 100mila euro

A Monteverde, un gruppo di persone si è spacciato per tecnici di una ditta incaricata di lavori in zona e ha truffato un ex dipendente della Banca d'Italia, portandosi via circa 100mila euro. I presunti falsi tecnici sono scappati con il denaro, lasciando dietro di sé un episodio che ha allertato le autorità locali. La vicenda è al momento sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

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