Ritardi dei treni fino a 60 minuti tra Parma e Bologna | guasti alla linea elettrica linea AV regolare

Da questa mattina, tra Parma e Bologna, alcuni treni hanno registrato ritardi fino a 60 minuti a causa di guasti alla linea elettrica. La tratta AV continua a funzionare regolarmente, ma i collegamenti ordinari sono stati influenzati dai problemi tecnici. Le riparazioni sono in corso e non ci sono comunicazioni ufficiali su tempi di ripristino.

Problemi alla linea elettrica iniziati questa mattina alle ore 8 stanno determinando rallentamenti sui treni ordinari. Gli accertamenti tecnici sono ancora in corso.