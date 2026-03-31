Studente di 14 anni travolto da un suv sul marciapiede a Roma | ricoverato in codice rosso

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv mentre si trovava sul marciapiede vicino a una scuola nel quartiere dell’Infernetto a Roma. L’incidente si è verificato in prossimità dell’edificio scolastico e il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e sul controllo del veicolo al momento dell’incidente.

Un suv fuori controllo all'Infernetto ha travolto un quattordicenne sul marciapiede vicino ad una scuola a Roma: il giovane è in codice rosso L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Roma, studente di 14 anni travolto da un Suv davanti alla scuola: è graveRoma, 30 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Roma: uno studente di 14 anni è stato travolto da un Suv mentre si trovava davanti... Ragazzino di 14 anni accoltellato da un coetaneo su un autobus a Genova: ricoverato in codice rossoÈ in codice rosso il 14enne ricoverato in seguito all'accoltellamento subito su un autobus a Rivarolo (Genova). Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Prof accoltellata, lo studente aveva scritto una lettera su Telegram: Non ho 14 anni e non posso essere incarcerato. Cosa potrebbe chiedere la procura; Ore 14 2025/26 - Bergamo, studente di 13 anni accoltella l'insegnante - 25/03/2026 - Video. Napoli, coltello a scuola a Scampia: studente di 14 anni ferito in bagno da un 17enneUn ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un'arma bianca alla gamba all'istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri di Scampia. cronachedellacampania.it Ricorda i momenti di paura in una lettera, #ChiaraMocchi, la professoressa accoltellata nella bergamasca da un suo studente 13 enne. Ora è uscita dall'ospedale e ringrazia anche il ragazzino che ha provato a salvarla - facebook.com facebook Studente di Siracusa vince il concorso Legalità e cultura dell'etica. Primo classificato nella categoria "Brano musicale - Scuole medie" #ANSA x.com