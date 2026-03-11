C’è chi dorme in tenda per Olly | fan impazziti a Firenze nei due giorni di concerto Nigiotti sul palco

A Firenze, nei giorni 10 e 11 marzo, si sono svolti due concerti di Olly che hanno attirato numerosi fan. Molti di loro hanno passato la notte in tenda per assistere agli eventi, creando un’atmosfera di entusiasmo tra il pubblico. Sul palco si sono alternati momenti di musica e energia, con Nigiotti tra gli artisti presenti. Le serate hanno visto una partecipazione appassionata da parte dei fan toscani.

Firenze, 11 marzo 2026 – Due serate di energia e musica. Due serate in cui i fan si sono scatenati. I concerti di Olly del 10 e 11 marzo sono un grande momento per i fan toscani, che possono vedere da vicino il loro beniamino e cantare le sue canzoni. D’altronde, la popolarità del giovane artista si è sviluppata in modo esponenziale in questi ultimi anni. Federico Olivieri, 25 anni, genovese, è in questo momento al top delle classifiche. Olly, quanta energia al concerto di Firenze: due date sold out In tenda per Olly. E c’è chi a Firenze ha aspettato Olly dormendo in tenda fuori dal Mandela Forum per accaparrarsi poi le primissime file in platea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

