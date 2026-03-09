WWE | Finn Bàlor turnerà davvero Face?

Nelle ultime puntate di WWE si sono susseguite speculazioni sul possibile cambio di ruolo di Finn Bàlor, con alcuni segnali che potrebbero indicare un suo avvicinamento al pubblico come face. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali e la direzione della storyline rimane incerta. I fan attendono aggiornamenti per capire se il wrestler continuerà a interpretare un personaggio più aggressivo o se invece cambierà approccio.

Nonostante le ultime puntate sembrino suggerire un turn Face di Finn Bàlor ed un suo allontanamento dal Judgment Day, soprattutto dopo la scorsa settimana in cui é indirettamente costato a Dominik Mysterio la difesa dell’ Intercontinental Championship contro Penta, gli ultimi rumor raccontano diversamente. Un riassunto di quanto successo fino ad oggi. Il match ad Elimination Chamber, in cui non è riuscito a strappare il World Heavyweight Championship da CM Punk, è il primo grande indizio di un suo Turn Face. Gli occhi cadono principalmente su due momenti: quando, durante l’incontro, si è voltato verso l’apron e sembrava volese chiamare i suoi compagni per un aiuto, per poi ripensarci e tentare di vincere con le sue sole forze, e la stretta di mano al termine del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

