Nella notte tra giovedì e venerdì, nello stabilimento della Manifattura San Maurizio a Reggio Emilia, appartenente al gruppo Max Mara, sono stati sottratti 200 cappotti valutati circa 1.500 euro ciascuno. I ladri hanno bloccato la strada con le auto e hanno sfondato il cancello usando un furgone, riuscendo così a entrare e a portare via la merce. Il valore totale del furto si aggira intorno ai 300.000 euro.

200 cappotti del valore di circa 1500 euro l’uno sono stati rubati nella notte tra giovedì e venerdì allo stabilimento della Manifattura San Maurizio, in via Calvino a Reggio Emilia, legato al gruppo Max Mara. I capi firmati erano pronti per la spedizione del mattino. Lo riportano l’edizione reggiana de ‘Il Resto del Carlinò e la ‘Gazzetta di Reggio’, secondo cui il colpo sarebbe durato poco più di cinque minuti. La ricostruzione del furto. Prima di agire, i ladri hanno bloccato via Giacomo Wilder Zanti, all’altezza dell’asilo nido Maramotti, parcheggiando tre auto rubate lungo la strada per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Verso le 2, hanno divelto con un furgone il cancello esterno e il portone dello stabilimento, poi si sono impossessati della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi furto nello stabilimento di Max Mara, rubati 200 cappotti per un bottino da 300mila euro: “I ladri hanno bloccato la strada con le auto e hanno sfondato il cancello con il furgone”

Articoli correlati

Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroReggio Emilia, 13 marzo 2026 – Un colpo rapido e organizzato nel minimo dettaglio, quello che nella notte ha colpito lo stabilimento Max Mara, nello...

Max Mara: 200 cappotti rubati, 300mila euro in giocoNella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, un gruppo organizzato ha colpito lo stabilimento Max Mara a San Maurizio.

Tutto quello che riguarda Max Mara

Temi più discussi: Maxi furto a San Maurizio. Razziati cappotti Max Mara: Colpo da professionisti; Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEO; Reggio Emilia, ladri alla Manifattura di San Maurizio; Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euro.

Maxi furto nello stabilimento di Max Mara, rubati 200 cappotti per un bottino da 300mila euro: I ladri hanno bloccato la strada con le auto e hanno sfondato il cancello con ...Blitz notturno organizzato con auto rubate per bloccare le strade. I capi di lusso erano pronti per la spedizione del mattino ... ilfattoquotidiano.it

Maxi furto di cappotti nella notte a San Maurizio: nel mirino il gruppo Max Mara. VIDEOREGGIO EMILIA – Colpo grosso nella notte alla Manifattura San Maurizio di via Calvino a Reggio. Una banda di malviventi, formata da almeno cinque persone secondo le prime informazioni che trapelano da ... reggionline.com

Reggio Emilia, maxifurto in cinque minuti di cappotti Max Mara: 200 capi da 1500 euro l’uno x.com

Occhiali vintage Max Mara 120 MM885/S. Tantissimi nuovi arrivi ogni giorno codice di riferimento 288.057 euro 40,00 Puoi trovarci a Pescara, Via Dei Sabini 63, zona Porta Nuova. Aperti dal lunedì al sabato 9,00/13,00 ; 16,00/19,30. Chiuso martedì - facebook.com facebook