Furto in via Montanara | infrangono il finestrino dell' auto per rubare soldi e documenti

Mercoledì 25 marzo, intorno alle 17.30, un’auto parcheggiata nei pressi di un ristorante in via Montanara è stata presa di mira. I malviventi hanno infranto il finestrino per rubare soldi e documenti personali, tra cui una borsetta. L’episodio è stato segnalato da un comitato locale, che ha riportato anche il furto di effetti personali dalla vettura.

"Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, alle ore 17.30 - si legge in una nota del comitato Costituente Futuro Nazionale Parma - nei pressi del parcheggio del ristorante La Vela in Via Montanara, si è verificato l’ennesimo furto ai danni di una cittadina: sottratti documenti personali, borsetta e persino le chiavi di casa. Un episodio grave, avvenuto in pieno giorno, in una zona frequentata. Esprimiamo indignazione e preoccupazione per una situazione ormai fuori controllo. La nostra comunità non può più tollerare che la quotidianità dei cittadini venga minata da episodi di microcriminalità sempre più frequenti e spavaldi. “Non se ne può più. Adesso basta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Furto in via Montanara: infrangono il finestrino dell'auto per rubare soldi e documenti Articoli correlati Sfondano il finestrino dell’auto per rubare: “Ma dentro c’era solo l’euro per il carrello al supermercato”Firenze, 16 febbraio 2026 - Ancora un finestrino rotto per vedere se in macchina c’è qualcosa da rubare, in via di Soffiano a Firenze; è la terza... Furto in via Giorgio Arcoleo, ladro s'intrufola in un nido per rubare radioline e soldiDopo la serie di colpi al Girasole, un altro asilo è finito nel mirino dei ladri.