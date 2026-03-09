ApP presenta una risoluzione sul fine vita con Avs per una legge regionale

ApP propone una risoluzione sul fine vita, con l’obiettivo di sviluppare una legge regionale dedicata all’organizzazione e alle procedure del suicidio assistito. La proposta evidenzia l’obbligo morale e politico di regolamentare questa materia senza intervenire sulle competenze esclusive dello Stato, come il codice penale o i Lea. La discussione si concentra quindi sulla definizione di norme specifiche a livello regionale.

«Sentiamo questo obbligo morale e politico: bisogna fare una legge regionale a carattere organizzativo e procedurale sul suicidio medicalmente assistito, che quindi non interviene sulle materie di competenza esclusiva dello Stato (come codice penale o Lea), per sottrarre il diritto all’autodeterminazione alla politica cinica giocata sulla sofferenza delle persone e per garantire certezza, tempi non stringenti e che non contraggano le necessità cliniche della alleanza terapeutica e tutele a chi vive condizioni di sofferenza?sica e piscologica ritenute intollerabili e secondo le altre condizioni indicate dalla Corte». Alternativa per Piacenza, la forza politica di Luigi Rabuffi e Stefano Cugini, ha presentato una risoluzione a Palazzo Mercanti, che però riguarda la politica regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

