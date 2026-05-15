Massimiliano Finazzer Flory è alla guida delle “Giornate di Chiavari”, un festival culturale che si svolge nella città ligure. L’evento, alla sua terza edizione, si svolge in quattro giorni e include spettacoli, musica, cinema, danza, tavole rotonde e riflessioni civili. Il tema scelto per questa edizione è “Come si sta bene a Chiavari”. L’obiettivo del festival è promuovere un confronto aperto sui temi culturali e civili tra i partecipanti.

“Come si sta bene a Chiavari”: è questo il tema scelto per le quattro giornate di spettacoli, musica, cinema, danza, tavole rotonde e riflessioni civili del festival culturale le “Giornate di Chiavari” diretto da Massimiliano Finazzer Flory e giunto alla sua terza edizione. Un festival diffuso tra piazze, chiese, palazzi storici e sentieri, che dal 30 maggio al 2 giugno – ma con alcuni appuntamenti anche a luglio e settembre, per un totale di dieci date – trasformerà la città ligure in un teatro culturale, crocevia di incontri, relazioni e partecipazione. "La cultura è una funzione strategica della democrazia. Oggi abbiamo bisogno di un habitat nuovo e diverso dove stare bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finazzer Flory dirige le “Giornate di Chiavari“: "Cultura è democrazia"

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