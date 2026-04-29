Dante Leonardo Manzoni Calvino san Francesco | gli italiani di Finazzer Flory

Lo spettacolo organizzato dalla Banca di Piacenza ha presentato un recital letterario dedicato a figure emblematiche della cultura italiana. Sul palco è stata allestita una scenografia essenziale, con la bandiera italiana proiettata sullo sfondo, creando un collegamento visivo con i grandi autori e protagonisti della nostra tradizione letteraria. L’evento si è svolto presso il PalabancaEventi, coinvolgendo un pubblico interessato alle radici della lingua e della storia nazionale.

Una scenografia semplice ma ricca di significati per il recital letterario in omaggio alla nostra lingua di Massimiliano Finazzer Flory andato in scena al PalabancaEventi (Sala Corrado Sforza Fogliani) per iniziativa della Banca di Piacenza: la bandiera italiana (proiettata sullo schermo), a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leonardo di Finazzer Flory. L’arte come atto civileDomenica alle 20:45, in piazza della Motta a Pordenone, va in scena Leonardo in Castello, performance ideata e realizzata da Massimiliano Finazzer... A Roma la presentazione del docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer FlorySarà presentato a Roma il nuovo docufilm diretto da Massimiliano Finazzer Flory, intitolato Operazione Batiscafo Trieste. Contenuti di approfondimento Si parla di: Lunedì al PalabancaEventi omaggio alla lingua italiana con Finazzer Flory. Finazzer Flory: Italia, la potenza è nella culturaLa Cultura come resistenza alle chiacchiere, al nulla che invade la nostra quotidianità. Massimiliano Finazzer Flory è uno studioso, attore, regista innamorato della lingua italiana e protagonista di ... quotidiano.net Dante per i borghi fa tappa a Enna con il regista Finazzer FloryROMA (ITALPRESS) - Ultima tappa in Sicilia di Dante per i borghi, viaggio favoloso nell'Italia che c'è. Un viaggio teatrale e spettacolare ideato e condotto da Massimiliano Finazzer Flory in 20 ... notizie.tiscali.it