Leonardo di Finazzer Flory L’arte come atto civile

Domenica sera a Pordenone si svolge Leonardo in Castello, una performance che si terrà alle 20:45 in piazza della Motta. L’evento è stato ideato e realizzato da Massimiliano Finazzer Flory, che ha scelto di proporre questa iniziativa artistica come atto civico. La manifestazione coinvolge il pubblico in un percorso che si svolge all’interno di un castello locale.

Domenica alle 20:45, in piazza della Motta a Pordenone, va in scena Leonardo in Castello, performance ideata e realizzata da Massimiliano Finazzer Flory. Un evento scenico dedicato al genio di Leonardo da Vinci, ma anche un progetto che guarda all’inclusività e al reinserimento sociale: il Castello che compare nel titolo dello spettacolo è anche la casa circondariale della città. Alcuni dei detenuti verranno invitati alla performance, uscendo così dalle mura dell’istituto penitenziario. Altri potranno vedere le grandi proiezioni video, i dipinti di Leonardo proiettati sulle pareti degli edifici della piazza. Realizzato in collaborazione con...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo di Finazzer Flory. L’arte come atto civile Notizie correlate A Roma la presentazione del docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer FlorySarà presentato a Roma il nuovo docufilm diretto da Massimiliano Finazzer Flory, intitolato Operazione Batiscafo Trieste. “Operazione Batiscafo Trieste”, il docufilm di Massimiliano Finazzer Flory presentato alla Camera: a marzo anteprima a Milano e tour negli USAIl cinema a Montecitorio: ma che emozioni con l’ultimo docufilm di Massimiliano Finazzer Flory: “Operazione Batiscafo Trieste”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Leonardo di Finazzer Flory. L’arte come atto civile; Viaggio favoloso in un’Italia che c’è; Pordenone, città e carcere passando per il Leonardo di Finazzer Flory; Pordenonelegge presenta Leonardo in castello, lo spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory. Leonardo di Finazzer Flory. L’arte come atto civileDomenica alle 20:45, in piazza della Motta a Pordenone, va in scena Leonardo in Castello, performance ideata e realizzata da Massimiliano Finazzer Flory. Un evento scenico dedicato al genio di Leonard ... quotidiano.net Pordenone, città e carcere passando per il Leonardo di Finazzer FloryLa visione umanistica di Leonardo da Vinci, ai piedi di un castello speciale nel cuore di Pordenone: una fortezza che da quasi 200 anni è destinata a finalità rieducative e di reinserimento sociale ... ansa.it Leonardo in castello, di e con Massimiliano Finazzer Flory, sarà una delle più originali tappe del tour "Viaggio favoloso in un’Italia che c’è", promosso dal Ministero del Turismo. A Pordenone domenica 26 aprile, per info pordenonelegge.it/notizie/viaggi… x.com A Pordenone l’artista Massimiliano Finazzer Flory per un “viaggio favoloso in un’Italia che c’è”. Grazie ai testi di Da Vinci #pordenone #fvg #leonardo - facebook.com facebook