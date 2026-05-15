Finali nazionali l' under 15 di Forlì tra le quattro migliori d' Italia Ora l' ostacolo Bassano
L'Under 15 dell'Unieuro Forlì si è qualificata tra le quattro migliori squadre a livello nazionale dopo aver battuto giovedì sera la Robur et Fides Varese. La vittoria ha permesso ai biancorossi di avanzare alle semifinali, dove affronteranno la squadra di Bassano. La competizione si disputa nelle finali nazionali di categoria, con le squadre che si contendono il titolo di campione italiano.
L'Unieuro Forlì under 15 tra le migliori 4 d'Italia. I biancorossi hanno sconfitto giovedì sera la Robur et Fides Varese e volano in semifinale, dove troveranno Bassano. Palla a due al Carnera venerdì pomeriggio, alle 18.30. Nella prima semifinale si sfideranno Virtus Bologna e Stella Azzurra.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Judo Campionato Italiano Cadetti A1 2026 Tatami3
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Le Under 19 e 15 della Pallacanestro Forlì a caccia delle finali nazionali
Finali Nazionali under 15, la Pallacanestro Forlì esordisce contro SienaSarà la Virtus Siena la prima avversaria dell'Unieuro Forlì Under 15 Eccellenza alle finali nazionali di Udine, trofeo "Claudio Papini".
| SETTORE GIOVANILE Finali Nazionali Under 19 a Piacenza, una vittoria ed una sconfitta nella 5^giornata: l’Itas Trentino accede alla Fase Scudetto. Da venerdì spazio ad un nuovo girone con Brugherio, Marino e Reggio Emilia #? #trentinonelcuor x.com
FINALI NAZIONALI UNDER 18 Day 3 ORGOGLIOSI!!!! Chiudiamo le nostre Finali Nazionali Giovanili con una bella vittoria ai danni dell'Ariete Oristano, campione regionale della Sardegna, ed è giunto il momento dei bilanci. Non vorremmo essere noiosi o rip facebook
Finali nazionali, l'under 15 di Forlì tra le quattro migliori d'Italia. Ora l'ostacolo BassanoIl cronometro diventa quindi amico dei biancorossi che chiudono la partita sul 93-73 e festeggiano l'approdo in semifinale ... forlitoday.it
Totali dei punti ATP nazionali (2026.05.04) reddit
Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza: la prima giornataHa preso il via a Udine la Finale Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza Trofeo Claudio Papini. Sabato 16 maggio la manifestazione assegnerà il titolo di campione d’Italia 2026, si gioca tra Palasp ... pianetabasket.com