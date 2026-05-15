Finali nazionali l' under 15 di Forlì tra le quattro migliori d' Italia Ora l' ostacolo Bassano

L'Under 15 dell'Unieuro Forlì si è qualificata tra le quattro migliori squadre a livello nazionale dopo aver battuto giovedì sera la Robur et Fides Varese. La vittoria ha permesso ai biancorossi di avanzare alle semifinali, dove affronteranno la squadra di Bassano. La competizione si disputa nelle finali nazionali di categoria, con le squadre che si contendono il titolo di campione italiano.

L'Unieuro Forlì under 15 tra le migliori 4 d'Italia. I biancorossi hanno sconfitto giovedì sera la Robur et Fides Varese e volano in semifinale, dove troveranno Bassano. Palla a due al Carnera venerdì pomeriggio, alle 18.30. Nella prima semifinale si sfideranno Virtus Bologna e Stella Azzurra.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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