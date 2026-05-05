Finali Nazionali under 15 la Pallacanestro Forlì esordisce contro Siena

Sarà la Virtus Siena la prima avversaria dell'Unieuro Forlì Under 15 Eccellenza alle finali nazionali di Udine, trofeo "Claudio Papini". I sorteggi per la composizione dei raggruppamenti hanno inserito i biancorossi nel Girone B, insieme a College Basketball Borgomanero, Anzio Basket Club e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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