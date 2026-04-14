Aaron Sorkin offre un primo sguardo a Mark Zuckerberg, l’imputato professionista interpretato da Jeremy Strong, nel trailer di The Social Reckoning. In occasione del Cinemacon sono stati svelati molti trailer e titoli debutti del mondo del cinema. Uno tra questi porta un nome particolare ma che ci ricorda qualcosa di già visto. Stiamo parlando del film su Zuckerberg, che però, stavolta, sarà un film di puro genere thriller. Guardiamo insieme i dettagli. Non un film biografico ma un thriller. Sony ha diffuso un primo sguardo a The Social Reckoning, il film di Aaron Sorkin che si affianca al suo dramma vincitore dell’Oscar The Social Network, con Mikey Madison, Jeremy Allen White e Jeremy Strong.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Primo sguardo al film thiller su Mark Zuckenberg: ‘The Social Reckoning’

Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg: Aaron Sorkin svela i primi dettagli di The Social ReckoningAnche Mikey Madison e Jeremy Allen White nel sequel di The Social Network targato Sony presentato ieri al CinemaCon 2026.

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