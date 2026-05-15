Filippo Caccamo al Circus con Fuori di tela
Il prossimo 17 maggio il teatro Circus ospiterà Filippo Caccamo, noto sui social e ora impegnato in un tour nei teatri italiani con lo spettacolo “Fuori di tela”. Durante l’evento, Caccamo utilizzerà riferimenti dell’arte per affrontare tematiche quotidiane con un approccio umoristico. Lo spettacolo si inserisce nel calendario delle rappresentazioni teatrali in programma in diverse città italiane, portando sul palco un mix di comicità e cultura visuale.
Il 17 maggio, al teatro Circus, ci sarà Filippo Caccamo, star dei social in tour nei teatri d’Italia, con il suo nuovo spettacolo “Fuori di tela”, dove la storia dell’arte diventa spunto per ridere del quotidiano.Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
FILIPPO CACCAMO | Fuori di Tela
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